وزير الدفاع الأمريكي يخضع لإجراء طبي غير جراحي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الوزير لويد أوستن سلم مهامه مؤقتا أمس الجمعة ليخضع لإجراء غير جراحي يتعلق بمشكلة في المثانة تم الأعلان عنها في وقت سابق.

وقال البنتاجون في بيان إن أوستن قرر أنه لن يتمكن من أداء واجباته خلال هذا الإجراء الجراحي البسيط، وستتولى نائبته كاثلين هيكس هذه المهام.

وذكرت الوزارة أن مشكلة المثانة لا علاقة لها بتشخيص إصابة الوزير بسرطان البروستاتا، مضيفة أنه تم إخطار البيت الأبيض والكونجرس.

وفي فبراير شباط، تم إدخال أوستن إلى المستشفى لمعالجة مشكلة المثانة. وجاء دخوله المستشفى بعد أن خضع لعملية جراحية لعلاج سرطان البروستاتا في ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأثار الوزير جدلا سياسيا عندما لم يبلغ البيت الأبيض بالجراحة التي أجريت له وكذلك دخوله المستشفى في يناير كانون الثاني لعلاج مضاعفاتها. ولم يعلم الرئيس جو بايدن حينئذ بوجود أوستن في المستشفى إلا بعد أيام.