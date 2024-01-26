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وزير الدفاع الأمريكي يعود إلى البنتاغون الاثنين القادم

منذ 16 دقيقة
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (رويترز)

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قال مسؤولان أمريكيان لرويترز (الجمعة 26-1-2024) إن من المتوقع أن يعود وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الوزارة يوم الاثنين، بعد نحو شهر من نقله سرا إلى المستشفى بسبب مضاعفات ناجمة عن جراحة لم يتم الكشف عنها لسرطان البروستاتا في ديسمبر كانون الأول.

وتفاجأ البيت الأبيض والكونغرس بالسرية التي أحاطت بحالته ودخوله المستشفى في الأول من يناير كانون الثاني، بل إن الرئيس جو بايدن لم يكن يعلم أن أوستن دخل المستشفى إلا بعد انقضاء أيام من الأسبوع الأول من الشهر الجاري.

ولم يتحدث أوستن (70 عاما) علنا بعد عن حالته الصحية. وكان من المقرر أن يشير إليها بشكل عابر يوم الثلاثاء لكنه تخطى هذا الجزء من تصريحاته المعدة سلفا خلال اجتماع عبر الإنترنت لحلفاء أوكرانيا العسكريين الذين انضم إليهم أوستن من منزله في فرجينيا.

ونُقل أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ماريلاند في 22 ديسمبر كانون الأول للعلاج من سرطان البروستاتا.

وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير كانون الثاني بسبب مضاعفات شملت حدوث التهاب في المسالك البولية. ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد أربعة أيام ولم تحدد وزارة الدفاع الأمريكية سبب دخوله المستشفى حتى التاسع من يناير كانون الثاني.

وفي وقت سابق اليوم، قال الأطباء إن أوستن يواصل التعافي بشكل جيد وإن من المتوقع أن يتعافى تماما.

    المصدر :
  • رويترز

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