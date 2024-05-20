وزير الدفاع الأميركي: ليس لدينا أي معرفة عن سبب تحطم الهليكوبتر الإيرانية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الاثنين إنه ليس لديه أي معرفة بسبب تحطم طائرة الهليكوبتر، وهو الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مضيفا أنه لا يتوقع بالضرورة أي تأثير أوسع على الأمن في المنطقة.

وقال أوستن للصحفيين “لا أستطيع التكهن بسبب (تحطم الطائرة)”.

فيما ذكر وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو الاثنين أن نظام الإشارة للطائرة الهليكوبتر التي تحطمت وهي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية أمس الأحد لم يكن مفعلا أو أن الطائرة لم يكن لديها مثل هذا النظام.

هذا وأعلنت إيران اليوم الاثنين 20 أيار/مايو الجاري، رسمياً مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية والوفد المرافق لهما في حادث تحطم مروحيتهم في إقليم ورزقان.

وأكد الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وفاة الرئيس الإيراني.

بدوره؛ التلفزيون الرسمي الإيراني أكد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان في تحطم هليكوبتر

سبق ذلك إعلان المؤسسات الإعلامية عن مقتل رئيسي بدقائق.