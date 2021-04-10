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وزير الدفاع الأميركي يبدأ جولته الدولية

10 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 11:31 صباحًا
لويد أوستن

لويد أوستن

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من المقرر أن يبدأ وزير الدفاع لويد أوستن، اليوم السبت، جولة تشمل إسرائيل وألمانيا ومقر حلف شمال الأطلسي في بلجيكا وبريطانيا، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أمس الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان، إن “الوزير أوستن سيجتمع مع نظرائه ومسؤولين كبار آخرين لبحث أهمية العلاقات الدفاعية الدولية وتعزيز التزام الولايات المتحدة بالردع والدفاع، وتقاسم الأعباء والأمن الدائم عبر الأطلسي”​​​.

ووفقاً لموقع “أكسيوس” AXIOS، فإن الوزير الأميركي سيبحث خلال زيارته إلى إسرائيل القضايا الإقليمية الشائكة، وفي مقدّمها التهديدات الأمنية التي تواجهها إسرائيل من كل من إيران ولبنان وسوريا.

قلق إسرائيلي من إعادة إحياء الاتفاق النووي

وتشعر إسرائيل بقلق كبير من رغبة إدارة بايدن في الدخول في مفاوضات جديدة مع طهران لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه الولايات المتّحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.

ولم تخفِ إسرائيل يوماً معارضتها لهذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 بين طهران والدول الكبرى، وقد دعمت تل أبيب النهج الذي اعتمده ترمب بممارسة “ضغوط قصوى” على طهران بعد قراره سحب بلاده من الاتفاق وإعادة فرضه عقوبات على طهران.

وتعهّد بايدن بإعادة بلاده إلى الاتفاق بشرط أن تعود إيران أولاً للالتزام بكافة بنوده.

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