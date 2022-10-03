الأثنين 7 ربيع الأول 1444 ﻫ - 3 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع الأميركي يعد بمساعدة تايوان على تطوير قدراتها للدفاع عن نفسها

منذ 18 دقيقة
علما أمريكا وتايوان

علما أمريكا وتايوان

A A A
طباعة المقال

وعد وزير الدفاع الأميركي، “لويد أوستن”، بمساعدة تايوان على “تطوير قدراتها للدفاع عن نفسها” أمام غزو صيني محتمل، لكن من دون الإشارة إلى تعهد الرئيس “جو بايدن” إرسال قوات إلى الجزيرة.

وقال أوستن في مقابلة مع شبكة CNN: “نحن ملتزمون بمساعدة تايوان على تطوير قدراتها للدفاع عن نفسها”.

وعما إذا كان الجيش الأميركي يستعد لإرسال جنود إلى تايوان تماشيًا مع وعد الرئيس بايدن، امتنع أوستن عن الرد بشكل مباشر، وقال: “نواصل العمل لضمان أن تكون لدينا القدرات الصحيحة في الأماكن الصحيحة لضمان أن نساعد حلفاءنا في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة”.

وقال أوستن إنه لا يرى “تهديدا وشيكا” بغزو صيني لتايوان.

وتنتهج الولايات المتحدة “استراتيجية الغموض” في ما يتعلق بمسألة التدخل العسكري في حال تعرض تايوان لهجوم من الصين.

وكان الرئيس الأميركي “جو بايدن” قد ردّ على سؤال خلال مقابلة الشهر الماضي عما إذا كان “الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني”، قائلا “نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق”.

وخلال زيارة إلى اليابان في أيار، سُئل بايدن عما إذا كان سيرسل قوات أميركية إلى تايوان وأجاب بـ “نعم”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

المزيد من أخبار العالم

تظاهرات داعمة للاحتجاجات الإيرانية
بسبب قمع الاحتجاجات.. دول في الاتحاد الأوروبي تقترح عقوبات جديدة على إيران
غرفة تحت الأرض في مدينة إزيوم - أوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
تحقيق يكشف 10 مواقع للتعذيب في مدينة أوكرانية.. ضرب وصعق بالكهرباء وقصص دامية
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإيرانية "ماهان إير"
تأهّب في الهند بعد تهديد بتفجير قنبلة على متن رحلة من إيران

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

حسن نصرالله
أول تعليق لنصر الله عن الأحداث في إيران.. "الحاكم الحقيقي هو المهدي المنتظر"!
المقدم ربيع فقيه
قوى الأمن تنعى ضابطاً كبيراً في شعبة المعلومات
علامات قد تدل على مرحلة متقدّمة من سرطان المثانة.. إحداها في الرجلين!