وزير الدفاع الأميركي يعد بمساعدة تايوان على تطوير قدراتها للدفاع عن نفسها

وعد وزير الدفاع الأميركي، “لويد أوستن”، بمساعدة تايوان على “تطوير قدراتها للدفاع عن نفسها” أمام غزو صيني محتمل، لكن من دون الإشارة إلى تعهد الرئيس “جو بايدن” إرسال قوات إلى الجزيرة.

وقال أوستن في مقابلة مع شبكة CNN: “نحن ملتزمون بمساعدة تايوان على تطوير قدراتها للدفاع عن نفسها”.

وعما إذا كان الجيش الأميركي يستعد لإرسال جنود إلى تايوان تماشيًا مع وعد الرئيس بايدن، امتنع أوستن عن الرد بشكل مباشر، وقال: “نواصل العمل لضمان أن تكون لدينا القدرات الصحيحة في الأماكن الصحيحة لضمان أن نساعد حلفاءنا في إبقاء منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة”.

وقال أوستن إنه لا يرى “تهديدا وشيكا” بغزو صيني لتايوان.

وتنتهج الولايات المتحدة “استراتيجية الغموض” في ما يتعلق بمسألة التدخل العسكري في حال تعرض تايوان لهجوم من الصين.

وكان الرئيس الأميركي “جو بايدن” قد ردّ على سؤال خلال مقابلة الشهر الماضي عما إذا كان “الأميركيون سيدافعون عن تايوان في حال حدوث غزو صيني”، قائلا “نعم، إذا حصل هجوم غير مسبوق”.

وخلال زيارة إلى اليابان في أيار، سُئل بايدن عما إذا كان سيرسل قوات أميركية إلى تايوان وأجاب بـ “نعم”.