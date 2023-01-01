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وزير الدفاع الإسرائيلي المقرب من نتنياهو يتعهد بمنع إيران من امتلاك النووي

منذ ساعة واحدة
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت

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تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد يوآف غالانت (الأحد 1-1-2023) بمحاربة ما وصفه “بالإرهاب” ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي وفقا لما نقلته صحيفة “جيروزاليم بوست”.

واشار الوزير الذي تسلم مهامه اليوم في حكومة جديدة يرأسها بنيامين نتنياهو إلى إن إيران تسعى جاهدة “لامتلاك سلاح نووي”، مشدداً في الوقت نفسه على أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بشأن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل.

يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، بنيامين نتنياهو، أعلن يوم الأربعاء، تعيين يوآف غالانت وزيرًا للدفاع.

ويعتبر غالانت (64 عاما) الذي كان قائدا سابقا للجبهة الجنوبية أحد المؤيدين المخلصين لنتنياهو، وقد شغل أيضا عدة مناصب وزارية في الحكومات السابقة التي ترأسها.

وأشرف على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة في العام 2005 كما قاد عملية “الرصاص المصبوب” ضد قادة حماس بين عامي 2008 و2009.

وانخرط في السياسة عام 2015 وشغل مذاك حقيبة الإسكان (2015)، والتعليم والهجرة 2019-2021.

ويعرف عنه دعمه للمستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانوني الدولي، ومع ذلك يعيش فيها نحو 475 ألف مستوطن.

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