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وزير الدفاع الإسرائيلي: خطة لتغيير الوضع جذريا في غزة‎

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي يعد خطة لتغيير الأوضاع جذريا في قطاع غزة، مشددا في الوقت ذاته على أنه سيعمل على زيادة الضغط على حماس من أجل الإفراج عن الجنود الأسرى لديها.

وأضاف بينيت ”نحن نعد خطة لتغيير جذري بالوضع في غزة. لقد قضينا على ما لا يقل عن 6 أشخاص في اليوم الأخير، ليس في غزة فحسب. إن الردع لا يتم بناؤه في لحظة“، وإن ”هدفي هو إعادة شاؤول أرون وهدار جولدن إلى البيت، لكن ليس مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بل من خلال زيادة أوجاع حماس“.

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وسبقت تصريحات بينيت، تهديدات مماثلة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من القطاع.

وتصاعدت الانتقادات لأداء الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع غزة، حيث أظهر استطلاع نشرته القناة الـ12، أن أكثر من نصف الإسرائيليين ليسوا راضين عن أداء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه نفتالي بينيت، فيما يخص التعامل مع غزة.

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