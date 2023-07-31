الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
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وزير الدفاع الإسرائيلي خلال اجتماع لكبار المسؤولين: التماسك الداخليّ للجيش "يتآكل"

منذ 17 دقيقة
وزير الدفاع الإسرائيلي وقادة الجيش

وزير الدفاع الإسرائيلي وقادة الجيش

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أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أنّ هناك تآكلًا في الشعور بالتماسك الداخلي في الجيش، محذرًا من أنّ ذلك قد يؤثر على قدراته في المستقبل.

وأضاف غالانت خلال اجتماع أمني مغلق مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، أن الجيش مؤهل حاليًا لأداء مهامه، لكنه يعاني من أزمة نتيجة للاضطرابات السياسية التي تشهدها إسرائيل.

وقال: “الجيش الإسرائيلي الآن مؤهل لأداء مهامه، لكن هناك ضرر قد يكون له تأثير على المدى الطويل. هناك شعور بأن التماسك الداخلي يتآكل”.

وشارك في المناقشة كبار المسؤولين في أجهزة المخابرات والأمن العام، حيث قدموا تقديرًا للوضع الحالي وللتحديات التي تواجه إسرائيل على مختلف الجبهات.

يأتي ذلك فيما تصاعدت الأزمة، التي دخلت شهرها السابع، عندما أقر الكنيست يوم الإثنين الماضي أول تعديل، مقلصًا سلطات المحكمة العليا في إلغاء قرارات الحكومة ومثيرًا مخاوف إزاء استقلال المحكمة.

وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية بشأن التعديلات القضائية احتجاجات غير مسبوقة مستمرة منذ شهور وأدت لانقسام شديد في المجتمع الإسرائيلي، وهزت ولاء بعض جنود الاحتياط.

لكن نتنياهو قال إن قرار الكنيست الحد من سلطات المحكمة العليا في إلغاء إجراءات الحكومة، الذي جاء في إطار خطط التعديلات القضائية المزمعة، لن يلحق الضرر بالديمقراطية في إسرائيل.

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