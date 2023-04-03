وزير الدفاع الإسرائيلي: كل جبهاتنا متوترة.. لن نسمح لإيران وحزب الله بإيذائنا

أتم وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الذي حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إقالته الأسبوع الماضي، زيارته للضفة الغربية المحتلة وحذر من التدخل الإيراني.

وقال غالانت خلال زيارة لواء عسكري في الضفة الغربية “لن نسمح للإيرانيين وحزب الله بإيذائنا. لم نسمح بذلك في الماضي ولن نسمح بذلك الآن أو في أي وقت في المستقبل”.

أعلن نتنياهو إقالة غالانت قبل أسبوع بعدما صدرت عنه تصريحات علنية ضد مسار التعديلات القضائية المثيرة للجدل التي تتبناها الحكومة.

وأثار الإعلان قلقا في الخارج واحتجاجا غير مسبوق في الشوارع، ولم يتلق غالانت أي خطاب إقالة رسمي من نتنياهو.

ومنذ ذلك الحين، ترجئ حكومة الائتلاف الديني القومي لنتنياهو التعديلات القضائية.

وشهدت زيادة غالانت اطلاعه على تحقيق مع قائد سيارة فلسطيني قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار عليه يوم السبت بعد أن اندفع بسيارته نحو مجموعة من الجنود في الضفة الغربية.

يتصاعد التوتر بين الإسرائيليين الفلسطينيين بعد عنف استمر لشهور في مناطق بالقدس والضفة الغربية. كما يتنامى التوتر مع سوريا وإيران وجماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران.

وقال غالانت “كل جبهاتنا متوترة. الإيرانيون يوسعون نفوذهم إلى (الضفة الغربية) وغزة ويحاولون ترسيخ أقدامهم في سوريا ولبنان”.