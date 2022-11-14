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وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي في مقتل شيرين ابو عاقلة

منذ 52 دقيقة
شيرين أبو عاقلة

شيرين أبو عاقلة

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قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس الاثنين إن إسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي في مقتل صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) فتح تحقيقا في مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية التي قُتلت برصاصة في أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في مايو أيار.

وقال جانتس في بيان “قرار وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقله خطأ فادح”.

ويذكر ان شيرين اغتيلت برصاصة اسرائيلية في الرأس في الميدان الأحب الى قلبها، خلال تغطيتها لصالح قناة الجزيرة عملية اقتحام جيش الاحتلال الاسرائيلي لبلدة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال الاسرائيلي حاول القاء مسؤولية اطلاق النار على من وصفتهم بالمسلحين الفلسطينيين ولكن شهادات الصحافيين الذين كانوا في الميدان، وبينهم زميل شيرين الذي اصيب برصاصة في ظهره، كذّبت الادعائات الاسرائيلية.

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