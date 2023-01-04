وزير الدفاع الإسرائيلي يتعهد بمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت، الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، هي الأولى منذ توليه منصبه.

وأكد الوزير الإسرائيلي خلال المكالمة، أهمية العلاقات الخاصة بين “إسرائيل” والولايات المتحدة، والتي تقوم على القيم والمصالح المشتركة، معربًا عن التزامه بتعميق التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي بين الأجهزة الأمنية في البلدين.

وناقشا مساهمة اتفاقيات “أبراهام” في الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط، وخلصا إلى أنهم سيعملون على تعميق وتوسيع العلاقات مع دول المنطقة.

وأوضح مكتب غالانت في تصريح له، أنه استعرض الوضع الحالي في مختلف القطاعات التي تعمل فيها إسرائيل.

ونوه إلى التزام “إسرائيل” ببذل كل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية تهدد إسرائيل والعالم بأسره، وشدد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي بهذا الشأن.

وشكر غالانت الإدارة الأمريكية على التزامهما بأمن “إسرائيل” والحفاظ على تفوقها العملياتي في الشرق الأوسط، كما اتفق الجانبان على عقد أول اجتماع عمل لهما في الوقت القريب.