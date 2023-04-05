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وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد الفصائل الفلسطينية في غزة

منذ 44 دقيقة
يوآف غالانت

يوآف غالانت

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هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأربعاء، الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، قائلا إنه سيجعلهم يندمون ويدفعون ثمنا باهظا على أي عمل يستهدف مواطني بلاده.

جاء ذلك خلال تفقده لبطاريات منظومة القبة الحديدية المنتشرة على طول الحدود الإسرائيلية مع قطاع غزة، بعد ليلة متوترة أمس أطلقت خلالها الفصائل رشقات صاروخية تجاه المناطق المتاخمة للقطاع ردا على اعتداء الشرطة الإسرائيلية على مصلين بالمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية.

وقال غالانت في تغريدة بحسابه على تويتر “سنضرب كل من يحاول ايذاءنا وسنجعله يدفع ثمنا باهظا يدفعه للندم على أي عمل ضد المواطنين الاسرائيليين وجنود الجيش الاسرائيلي”.

وصباح اليوم الأربعاء، أغار الجيش الإسرائيلي على ثلاثة مواقع وعدة نقاط عسكرية تابعة لحركة “حماس” في غزة ردًّا على إطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل.

والليلة الماضية، اقتحمت قوات من الشرطة الإسرائيلية المصلى القبلي بالمسجد الأقصى، واعتدت على عشرات المصلين الذين اعتكفوا داخله، واعتقلت ما يزيد على 400 فلسطيني.

وأظهرت لقطات بثها ناشطون ووسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية عناصر الشرطة وهي تقوم بضرب المصلين بأعقاب البنادق والهروات، وإطلاق قنابل الصوت داخل المصلى بعد قطع التيار الكهربائي لإجبارهم على الخروج.

وكان مئات الفلسطينيين قد تحصنوا في المصلى القبلي مساء الثلاثاء، على خلفية مخاوف من اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى والقيام بذبح قرابين عيد الفصح، اليوم الأربعاء.

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