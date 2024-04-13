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وزير الدفاع الإسرائيلي يُحذّر: تترقب عن كثب هجوماً محتملاً من جانب إيران

منذ 36 دقيقة
وزير الدفاع الإسرائيلي

وزير الدفاع الإسرائيلي

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في تصريح أدلى به اليوم السبت، 13 نيسان/أبريل 2024، أشار وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت إلى توقع إسرائيل هجومًا محتملًا يمكن أن يشنه إيران وحلفاؤها في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، إن إسرائيل “تترقب عن كثب هجوما محتملا” عليها من جانب إيران وحلفائها في المنطقة، دون تقديم مزيد من التفاصيل عن طبيعة هذا التهديد.

وأضاف جالانت في بيان أنه يتعين على الإسرائيليين أن يستجيبوا لأي أوامر قد تصدر عن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش، التي ترصد الصواريخ القادمة والتهديدات الجوية الأخرى حتى يتمكنوا من معرفة ما إذا كان عليهم الاحتماء أم لا.

    المصدر :
  • رويترز

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