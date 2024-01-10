وزير الدفاع الإيطالي: أمن البحر الأحمر يجب أن يتحقق دون حرب جديدة

أكد وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو اليوم الأربعاء، أن هجمات‭‭‭ ‬‬‬جماعة الحوثي اليمنية على السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف دون إثارة حرب جديدة.

وجاءت تصريحات كروزيتو في الوقت الذي تصعد فيه الجماعة المتحالفة من إيران هجماتها على السفن التجارية.

وقالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي إن قوات أمريكية وبريطانية أسقطت 21 من الطائرات المسيرة والصواريخ التي أطلقها الحوثيون أمس الثلاثاء باتجاه ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر، مضيفة أن هذا هو الهجوم السادس والعشرون للحوثيين منذ 19 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال كروزيتو لرويترز “إنها مشكلة كبيرة، وهي نتيجة اندلاع (حروب) أخرى. لن أرغب في فتح جبهة ثالثة للحرب في هذا الوقت”، في إشارة إلى الصراعين الحاليين في أوكرانيا وغزة.

وتعهد الحوثيون بمواصلة الهجمات حتى توقف إسرائيل العمليات العسكرية في غزة، وقالوا إنهم سيهاجمون السفن الحربية الأمريكية إذا تعرضت الجماعة نفسها لهجوم في اليمن.

وأطلقت الولايات المتحدة ودول أخرى الشهر الماضي عملية (حارس الازدهار) لحماية السفن المدنية التي تعبر واحد من أهم طرق التجارة في العالم.

وأعلنت إيطاليا في ديسمبر كانون الأول أنها سترسل سفينة بحرية إلى المنطقة بعد طلبات الدعم من ملاك السفن، لكنها لم تنضم إلى المهمة التي تقودها الولايات المتحدة، ويبدو أن حلفاء آخرين في الاتحاد الأوروبي ينأون بأنفسهم عن المبادرة.

وقال كروزيتو إن مشاركة البحرية الإيطالية في عملية “حارس الازدهار ” تحتاج إلى موافقة البرلمان مما يعقد أي التزام نهائي.

وأضاف “هناك ما يسمى الدستور، وهناك قوانين تحتاج بموجبها أي مهمة دولية جديدة إلى موافقة البرلمان، وتحتاج إلى تمويل منفصل”.

وأضاف “إذا قررنا القيام بذلك (الانضمام إلى حارس الازدهار)، فسيكون ذلك من خلال قرار يناقش في مجلس الوزراء، ويرفع إلى البرلمان ويجري التصويت عليه في مجلسيه”.