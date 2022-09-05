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وزير الدفاع البريطاني: تواصل روسيا فقدان معدات مهمة وجنود

منذ 13 دقيقة
وزير الدفاع البريطاني بن والاس

وزير الدفاع البريطاني بن والاس

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قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الاثنين، إن روسيا تواصل فقد معدات مهمة وقوات في أوكرانيا، مضيفا أن الخسائر سيكون لها تأثير طويل الأمد على فعالية موسكو في القتال.

وأضاف الوزير البريطاني “تواصل روسيا فقدان معدات مهمة وجنود… سيكون لهذا تأثير طويل الأمد على الجيش الروسي وفعاليته القتالية في المستقبل”.

هذا وقد اتهم مسؤول في البيت الأبيض روسيا الاثنين، باستخدام الطاقة كسلاح بعد أن أوقفت ضخ الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 وقال إن العقوبات الأمريكية على موسكو لا تمنع تشغيل خط الإمداد الرئيسي إلى أوروبا.

وأضاف المسؤول “روسيا تستخدم الطاقة كسلاح وهي من قررت إغلاق خط الأنابيب”.

وألقت روسيا باللوم على العقوبات الغربية في التسبب في عرقلة إمدادات الغاز.

وتابع المسؤول الأمريكي قائلا: “تتعاون الولايات المتحدة وأوروبا لضمان توفر الإمدادات الكافية، ونتيجة لهذه الجهود، ستكون مخزونات الغاز الأوروبية ممتلئة بحلول موسم التدفئة في فصل الشتاء (لكن) ما زال أمامنا المزيد من العمل لنقوم به”.

    المصدر :
  • رويترز

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