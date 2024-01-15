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وزير الدفاع البريطاني: سننتظر ونرى قبل أي ضربة جديدة على الحوثيين

منذ 46 دقيقة
وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس

وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس (رويترز)

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قال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس (الاثنين 15-1-2024) إن بريطانيا “ستنتظر وترى” قبل أن تقرر شن ضربات عسكرية جديدة ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن من أجل حماية حركة الشحن الدولية.

وقال شابس لسكاي نيوز ردا على سؤال عما إذا كانت بريطانيا ستنفذ المزيد من الضربات “دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث، الأمر ليس أننا نريد المشاركة في تحرك بالبحر الأحمر. لكن حرية الملاحة في نهاية المطاف هي حق دولي يجب حمايته”.

وشاركت بريطانيا الأسبوع الماضي في غارات جوية بقيادة الولايات المتحدة على أنحاء متفرقة في اليمن ضد جماعة الحوثي ردا على هجمات مستمرة منذ شهور على السفن في البحر الأحمر لكنها لم تشارك في غارة أخرى شنتها الولايات المتحدة في اليوم التالي.

وكرد فعل على هذه الضربات، أطلق مسلحون حوثيون أمس الأحد صاروخ كروز مضاد للسفن صوب مدمرة أمريكية في جنوب البحر لكن طائرة مقاتلة أمريكية نجحت في إسقاطه.

وقال شابس إن بريطانيا تتابع الوضع مع الحوثيين.

وأضاف “عليهم أن يدركوا أنه إذا لم يتوقفوا، فسنضطر بالطبع إلى اتخاذ القرارات التي يتعين اتخاذها”.

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