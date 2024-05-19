وزير الدفاع البريطاني: قوة العلاقات بين الصين وروسيا تهدد الديمقراطية

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس اليوم الأحد 19 أيار/مايو 2024، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء تعزيز العلاقات الدبلوماسية في الآونة الأخيرة بين الرئيسين الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، وإن ذلك يشكل تهديدا للديمقراطية.

وقال شابس لشبكة سكاي نيوز “أشعر بقلق بالغ حيال هذا، لأن البلدين لا يؤمنان بالديمقراطية”.

وأضاف “في ظل هذا الوضع، ومع محاولتهما نشر نظامهما إلى بقية العالم، يجب أن نراقب ونفتح أعيننا جيدا لأن هذا يمثل تهديدا مباشرا لأسلوب حياتنا”.

وتعهد الزعيمان الروسي والصيني يوم الخميس ببدء “حقبة جديدة” من الشراكة بين أقوى خصمين للولايات المتحدة.