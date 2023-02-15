الأربعاء 24 رجب 1444 ﻫ - 15 فبراير 2023 |
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وزير الدفاع البريطاني: يجب دعم اوكرانيا على الأرض بدلا من التركيز على إمدادها بالطائرات

منذ 9 دقائق
وزير الدفاع البريطاني بن والاس

وزير الدفاع البريطاني بن والاس

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لاتزال العمليات العسكرية الروسية على الاراضي الاوكرانية مستمرة مع الاقتراب من موعد اتمام عامها الاول، وسط دعم عسكري غربي يقف الى جانب الخط الاوكراني.

هذا وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس الأربعاء إن الحلفاء الغربيين يمكنهم مساعدة أوكرانيا بسرعة أكبر من خلال دعم موقفها على الأرض بدلا من التركيز على إمدادها بالطائرات.

وقال والاس إن الطائرات المقاتلة تتطلب وجود “طاقم صيانة كبير” وإن بريطانيا يمكنها تقديم دعم فوري من خلال توفير أسلحة بعيدة المدى وصواريخ مضادة للطائرات.

وأضاف في تصريحات لقناة سكاي نيوز “أعتقد أنه يمكننا مساعدة أوكرانيا أسرع من خلال توفير ما يحتاجونه في ساحة المعركة بدلا من ذلك الطلب المحدد”.

    المصدر :
  • رويترز

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