وزير الدفاع البريطاني يرفض خوض التنافس على خلافة جونسون

قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس والذي يعد أحد المرشحين البارزين لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون إنه قرر عدم المنافسة في سباق زعامة حزب المحافظين.

وبحسب مدونة (كونسيرفاتيف هوم)، بزغ نجم والاس (52 عاما) في الأشهر الأخيرة ليصبح العضو الأكثر شعبية في الحكومة بين أعضاء حزب المحافظين متفوقا على وزيرة الخارجية ليز تراس، وذلك بفضل طريقة تعامله مع أزمة أوكرانيا.

وقال والاس على تويتر “بعد دراسة ومناقشة متأنية مع زملائي وعائلتي، اتخذت قرارا بعدم المشاركة في المنافسة على زعامة حزب المحافظين”.

وأضاف “لم يكن اختيارا سهلاً، لكن تركيزي ينصب الآن على وظيفتي الحالية وعلى الحفاظ على أمن هذا البلد العظيم”.

وحتى الآن، أعلن أربعة مشرعين من حزب المحافظين رسميا رغبتهم في خلافة جونسون، لكن يُتوقع أن يترشح نحو عشرة آخرين للمنصب. ولم يذكر والاس اسم المرشح الذي سيدعمه في السباق.

وكان ثلاثة قد أعلنوا اعتزامهم الترشح لزعامة حزب المحافظين وهم المدعية العامة سويلا بريفرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان توم توجنهات وريشي سوناك وزير المالية السابق.

وقال جونسون إنه سيتنحى عن منصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني، بعدما قدم أكثر من 50 وزيرًا بالحكومة استقالتهم، وأبلغه العديد من نواب البرلمان أنهم لا يريدون بقاءه في المنصب.