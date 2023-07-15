الأحد 27 ذو الحجة 1444 ﻫ - 16 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع البريطاني يعتزم التنحي عن منصبه في التعديل الوزاري القادم

منذ 34 ثانية
وزير الدفاع البريطاني بن والاس

وزير الدفاع البريطاني بن والاس (رويترز)

A A A
طباعة المقال

كشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن نيته عدم خوض الانتخابات العامة المقبلة، والتنحي عن منصب الوزارة في التعديل الوزاري القادم.

ونقلت صحيفة “صنداي تايمز” عن والاس قوله “لن أترشح (للبرلمان) في الانتخابات القادمة”.

وقالت الصحيفة إن والاس أبلغ رئيس الوزراء ريشي سوناك الشهر الماضي عن اعتزامه عدم الترشح في الانتخابات العامة التي ستجرى بحلول نهاية العام المقبل.

لكنه لن يستقيل “قبل الأوان” من البرلمان لتجنب إجراء انتخابات فرعية، وسيستقيل من منصب وزير الدفاع في التعديل الوزاري المقبل المتوقع قبل سبتمبر، بحسب ما جاء في حواره مع “صنداي تايمز”.

وقال بن والاس (53 عاماً) إن قرار عدم الترشح ليس سببه اعتقاده أن حزب المحافظين سيخسر أمام حزب العمال المتقدم في استطلاعات الرأي، بل بسبب إلغاء دائرته الانتخابية في شمال غرب إنكلترا بموجب التغييرات الأخيرة في تحديد الدوائر.

ويشغل والاس، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني، عضوية البرلمان منذ 18 عاماً، وهو وزير الدفاع المحافظ الأطول خدمة منذ عهد رئيس الوزراء الراحل ونستون تشرشل.

وهو الوزير الوحيد في منصب رفيع الذي بقي في الفترة الانتقال المضطرب لرئاسة الوزراء من حليفه السياسي بوريس جونسون إلى ليز تراس ثم ريشي سوناك.

وكان قد تولى حقيبة الأمن في عهد تيريزا ماي قبل أن يصبح وزيراً للدفاع عام 2019.

ويحظى والاس بدعم قوي من أعضاء حزب المحافظين، ولطالما كان مرشحاً لتولى قيادة الحزب، لكنه لم يترشح قط للمنصب.

“وضع صعب”
وقال بن والاس في مقابلته مع الصحيفة إن من بين إنجازاته زيادة ميزانية الدفاع بمقدار 24 مليار جنيه إسترليني (31 مليار دولار)، معتبراً أن زيادة الإنفاق الدفاعي ستكون ضرورية في السنوات المقبلة.

وتوقع أن يكون العالم “أكثر خطورة وأكثر انعداماً للأمن” بحلول نهاية العقد.

وأضاف: “أعتقد أننا سنجد أنفسنا في نزاع. سواء كان بارداً أو حامياً، أعتقد أننا سنكون في وضع صعب”.

ولم يستبعد وزير الدفاع البريطاني أن تنجر بريطانيا إلى نزاع في إفريقيا ضد جماعات متطرفة، وأعرب عن قلقه بشأن تأثير التوسع الصيني في بحر الصين الجنوبي على السياسات الإقليمية والانتشار النووي.

وفي ما يتعلق بأوكرانيا، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يبحث إذا خسر الحرب عن أهداف جديدة، مثل الكابلات البحرية التي تؤمن الاتصالات الغربية وإمدادات الطاقة.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

تركيا
تركيا ترفع ضريبة الاستهلاك الخاصة على زيت الديزل والبنزين
عناصر من مرتزقة فاغنر
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
قادمة من روسيا.. قافلة لـ"فاغنر" تعبر إلى بيلاروسيا
عناصر من الجيش الأوكراني
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
خنادق وحقول ألغام.. أوكرانيا ترفع حالة التأهب على الحدود مع بيلاروسيا

الأكثر قراءة

شاحن هاتف - تعبيرية
عادة خطيرة.. "شاحن هاتف" يُنهي حياة أسرة بأكملها
عبدو شاهين
صدمة.. عبدو شاهين يتلقى اتصالات تعزيه بوفاة "سارة"!
ميسي ووالده
بالفيديو: نجاة ميسي من حادث خطير.. ودعواتٌ لتوظيف فريق حماية