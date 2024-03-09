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وزير الدفاع البريطاني يعلن إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون

منذ 45 دقيقة
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أعلن وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس أن سفينة حربية بريطانية أسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين أطلقتهما جماعة الحوثي، لتنضم بذلك إلى القوات الأمريكية والفرنسية في الجهود المبذولة لحماية خطوط الشحن في البحر الأحمر. بحسب وكالة رويترز.

وأضاف شابس في منشور على منصة إكس اليوم “الليلة الماضية، استخدمت الفرقاطة (ريتشموند) صواريخها من طراز (سي سيبتور) لإسقاط طائرتين مسيرتين هجوميتين ونجحت في صد هجوم آخر غير مشروع من قبل الحوثيين المدعومين من إيران”.

وتابع “ستواصل المملكة المتحدة وحلفاؤها اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الأرواح وحماية حرية الملاحة”.

وفي السياق، أفاد المتحدث العسكري باسم الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، يحيى سريع، في كلمة بثها التلفزيون في وقت مبكر من اليوم السبت 9 مارس/آذار 2024، إن الجماعة استهدفت ناقلة البضائع السائبة الأمريكية بروبل فورتشن في خليج عدن.

وأضاف أنهم استهدفوا “عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن وذلك بسبع وثلاثين طائرة مسيرة وقد حققت العمليتان أهدافهما بنجاح”.

    المصدر :
  • رويترز

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