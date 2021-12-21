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وزير الدفاع البلغاري: لا داعي لنشر قوات إضافية للناتو على أراضينا

21 - ديسمبر - 2021

وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف

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أعلن وزير الدفاع البلغاري ستيفان يانيف أنه لا يعتبر من الضروري نشر قوات إضافية لحلف الناتو على أراضي بلغاريا.

وقال الوزير في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الناتو يدرس مختلف السيناريوهات للرد على “زيادة القدرات العسكرية الروسية وتزايد الأنشطة على الجناح الشرقي”، بما في ذلك نشر قوات إضافية لـ”الناتو”على أراضي بلغاريا ورومانيا.

وأضاف أن هذا الأمر قيد النقاش حاليا، ولم يتخذ أي قرار بشأنه، محذرا من أن مثل هذا الموقف قد يؤدي إلى “زيادة غير مرغوب فيها للتوتر في المنطقة”.

وأكد أنه “في هذه المرحلة لا يوجد أي أساس للنظر في العمليات الجارية حاليا بمثابة الخطر المباشر على حلف شمال الأطلسي… ولا أعتقد أن هناك ظروفا تبرر نشر قوات إضافية على أراضينا”.

وكانت مجلة “دير شبيغل” الألمانية قد أفادت في وقت سابق بأن قائد قوات “الناتو” في أوروبا الجنرال تود وولترز طرح خلال اجتماع مغلق لوزراء الدفاع لدول الحلف نشر قوات إضافية في رومانيا وبلغاريا يصل عدد أفرادها إلى 3000 عسكري مناصفة بين البلدين.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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