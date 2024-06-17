وزير الدفاع التايواني: بلادنا لا تسعى إلى حرب مع بكين

قال وزير الدفاع التايواني ويلينجتون كو الاثنين إن بلاده لا تسعى إلى حرب مع بكين، وإن سياستها تتمثل في بناء قدرة ردع دفاعية متعددة المستويات لجعل من الصعب على الصين الاستيلاء على الجزيرة.

وتتعرض تايوان الخاضعة للحكم الديمقراطي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها لحملة ضغوط عسكرية وسياسية متصاعدة من بكين لقبول

السيادة عليها وهو ما ترفضه الحكومة في تايبه.

وكان الرئيس التايواني لاي تشينغ-ته قال أمس الأحد إن الصين تعتبر ضم تايوان و”القضاء عليها” قضية قومية كبيرة، وحث الطلاب في الأكاديمية العسكرية الرئيسية على ضرورة عدم الاستسلام للروح الانهزامية المتمتثلة في أن “المعركة الأولى هي المعركة الأخيرة” وهي النظرية القائلة إن تايوان قد تنهار بمجرد أن تتعرض لهجوم من الصين.

وعندما سأله الصحفيون في البرلمان عن المدة التي تستطيع تايوان الصمود فيها بدون دعم الولايات المتحدة في حال وقوع هجوم صيني، قال وزير الدفاع التايواني إن هذه ليست النقطة الأساسية في استراتيجيتهم.

وأضاف “ليست مسألة المدة التي نستطيع أن نستمر فيها. إن استراتيجيتنا، وفرضيتنا، هي حرب غير متكافئة ولذا نسعى إلى بناء قوتنا متعددة المستويات للردع… من أجل إضعاف” قدرة الصين على الغزو.

وفي إطار الإصلاحات العسكرية الجارية، تروج تايوان لفكرة “الحرب غير المتكافئة”، لجعل قواتها، التي هي أصغر بكثير من قوات الصين، أكثر قدرة على الحركة وجعل الهجوم عليها أصعب، على سبيل المثال باستخدام الصواريخ المثبتة على عربات والطائرات المسيرة.

وتصف الصين الرئيس التايواني بأنه “انفصالي خطير” يخاطر باندلاع صراع من خلال الضغط من أجل استقلال تايوان رسميا. ويقول لاي إن شعب تايوان وحده هو الذي يستطيع تقرير مستقبله، وعرض مرارا إجراء محادثات مع بكين لكن مساعيه قوبلت بالرفض.

وقال وزير الدفاع التايواني إن الصين “تثير المشكلات” ووصفها بأنها مصدر للتوتر عبر مضيق تايوان.

وأضاف “لم نسع قط إلى الحرب. نحن واضحون للغاية في أن استراتيجيتنا بالكامل هي العمليات الدفاعية”.

وأثار الرئيس الأمريكي جو بايدن غضب الحكومة الصينية بتعليقات بدا أنها تشير إلى أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا تعرضت للهجوم، وهو تراجع عن موقف الولايات المتحدة طويل الأمد المتمثل في “الغموض الاستراتيجي”.

وقال كو إن الهدف الكامل من الغموض الاستراتيجي الأمريكي هو تعقيد خطط الصين لأي غزو لتايوان.

وأضاف “لن يتمكنوا أبدا من استبعاد إمكانية التدخل العسكري الأمريكي”.