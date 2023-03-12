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وزير الدفاع التركي: نتوقع تمديد اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود

منذ 3 دقائق
وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار

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أبدى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأحد 12/3/2023، اعتقاده أن الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود سيجري تمديده عندما يحين موعد انتهاء العمل به في 18 آذار.

وتهدف مبادرة البحر الاسود لنقل الحبوب، التي أُبرمت بوساطة تركيا والأمم المتحدة في تموز الماضي، للحيلولة دون حدوث أزمة غذاء عالمية من خلال السماح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود بعد أن حاصرها الغزو الروسي.

وجرى تمديد العمل بالاتفاق في تشرين الثاني لمدة 120 يوماً ومن المقرر تمديده مجدداً في 18 آذار ما لم يعترض أي طرف. لكن موسكو أشارت بالفعل إلى أنها لن توافق على التمديد إلا إذا تم رفع القيود التي تؤثر على صادراتها.

وسبق أن قالت تركيا إنها تعمل جاهدة لتمديد الاتفاق. وقال أكار في مقابلة مع وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية “في محادثات منفصلة مع الجانبين الروسي والأوكراني، رأينا أن الجانبين لديهما موقف إيجابي من الأمر. أعتقد أنها ستنتهي بشكل إيجابي”.

وأضاف: “من رأينا أنه سيجري تمديد الفترة في 18 آذار”.

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