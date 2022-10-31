وزير الدفاع التركي ينتقد قرار موسكو بتعليق اتفاق الحبوب.. "لن يفيد أي طرف"

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (الاثنين 31-10-2022)، إن تعليق اتفاق تصدير الحبوب من البحر الأسود لن يفيد أيا من الأطراف المعنية، وذلك بعد أن علقت موسكو مشاركتها في المبادرة.

وأضاف أكار في بيان أنه سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي سيرجي شويجو في وقت لاحق اليوم وسيواصل أيضا المحادثات مع وزير الدفاع الأوكراني.

ونقل بيان لوزارة الدفاع عن أكار قوله في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة الجيش التركي “سنبذل جهودا لضمان استمرار هذه المبادرة عبر إجراء محادثات مع (الطرفين)”.

وقالت روسيا، التي غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط، إنها علقت مشاركتها في الاتفاق “لأجل غير مسمى” لأنها لا تستطيع “ضمان سلامة السفن المدنية” بعد هجوم على أسطولها في البحر الأسود.

وقال أكار “في مثل هذه الحالة، سيتأخر مرور السفن وسيزيد تكدس البضائع في الموانئ. وهناك بالفعل محتاجون ينتظرون بفارغ الصبر الحصول على الحبوب. وفي هذه الحالة ستتفاقم محنتهم أكثر”.

وتعد روسيا وأوكرانيا من بين أكبر مصدري المواد الغذائية في العالم، وتسبب الحصار الروسي على شحنات الحبوب الأوكرانية في وقت سابق من هذا العام في أزمة غذاء عالمية.