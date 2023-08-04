وزير الدفاع التشادي: لن نتدخل في انقلاب النيجر

قال وزير الدفاع التشادي عبر التلفزيون الرسمي اليوم الجمعة إن بلاده لن تتدخل في الانقلاب الذي تشهده جارتها النيجر.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) وضع خطة محتملة لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى السلطة.

يشار إلى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) قالت الجمعة إن مسؤولي الدفاع فيها وضعوا خطة لعمل عسكري إذا لم يتم إسقاط انقلاب النيجر بحلول يوم الأحد، وذلك بعد فشل الوساطة في إنهاء أزمة تهدد الأمن الإقليمي وتجتذب قوى عالمية.

ومنحت إيكواس قادة الانقلاب في النيجر حتى يوم الأحد للتنحي وإعادة الرئيس المنتخب محمد بازوم إلى السلطة.

واتخذت إيكواس موقفا صارما من انقلاب الأسبوع الماضي وهو سابع انقلاب في غرب ووسط أفريقيا منذ عام 2020.

وتتمتع النيجر بأهمية استراتيجية للولايات المتحدة والصين وأوروبا وروسيا نظرا لثرواتها من اليورانيوم والنفط ودورها المحوري في التصدي لمتمردين إسلاميين في منطقة الساحل.

وقال عبد الفتاح موسى مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في إيكواس إن المجموعة لن تكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، مضيفا أن هذا القرار سيتخذه رؤساء الدول.

وقال في ختام اجتماع استمر ثلاثة أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا “جرى العمل هنا على جميع العناصر التي ستكون مشاركة في أي تدخل نهائي بما في ذلك الموارد المطلوبة وكيف ومتى سننشر القوات”.

ومهما يكن خيار إيكواس، فإنه يغامر بنشوب مزيد من الصراع في واحدة من أفقر مناطق العالم حيث تنشط في ظل الفوضى جماعات مرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.

وفرضت إيكواس المؤلفة من 15 عضوا بالفعل عقوبات على النيجر وأرسلت وفدا إلى نيامي سعيا للتوصل إلى “حل ودي”، لكن مصدرا في الوفد قال إنهم قوبلوا بالرفض ولم يبقوا كثيرا.

وقال موسى “نريد للدبلوماسية أن تنجح، ونريد أن تُنقل إليهم هذه الرسالة بوضوح ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة للتراجع عما فعلوه”.

وطلب الرئيس النيجيري بولا تينوبو من حكومته الاستعداد لخيارات تشمل نشر جنود، في رسالة تليت على مجلس الشيوخ اليوم الجمعة. وقالت السنغال أيضا أنها سترسل قوات.

لكن وزير الدفاع التشادي قال في تصريحات عبر التلفزيون الرسمي اليوم إن بلاده لن تتدخل في الانقلاب الذي تشهده جارتها النيجر.