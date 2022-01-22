وزير الدفاع الروسي إلى لندن لمناقشة الأزمة الأوكرانية

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي، اليوم السبت، قوله إن من المتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس موسكو الشهر القادم لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف.
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قبوله للدعوة التي وجهها له نظيره البريطاني بن والاس لمناقشة الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، حسبما أعلن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية السبت.
وقال المصدر: “يسر وزير الدفاع قبول روسيا الدعوة للتحدث مع نظيره”.
وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي، اليوم السبت، قوله إن من المتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس موسكو الشهر القادم لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف.