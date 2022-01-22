وزير الدفاع الروسي إلى لندن لمناقشة الأزمة الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قبوله للدعوة التي وجهها له نظيره البريطاني بن والاس لمناقشة الأزمة على الحدود الروسية الأوكرانية، حسبما أعلن مصدر في وزارة الدفاع البريطانية السبت.

وقال المصدر: “يسر وزير الدفاع قبول روسيا الدعوة للتحدث مع نظيره”.

وكانت وكالة الإعلام الروسية قد نقلت عن مصدر دبلوماسي، اليوم السبت، قوله إن من المتوقع أن تزور وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس موسكو الشهر القادم لإجراء محادثات مع نظيرها الروسي سيرجي لافروف.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسي بين البلدين لعقد مباحثات ثنائية، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وفي هذا الصدد، شدّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس الماضي، على أنّ “أي هجوم قد تشنه روسيا على أوكرانيا، سيكون كارثيا ليس بالنسبة لروسيا فحسب، وإنما على العالم”.