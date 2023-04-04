وزير الدفاع الروسي: انضمام فنلندا للناتو يزيد مخاطر نشوب صراع

قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، إن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو” وتحرك الحلف العسكري لزيادة الاستعدادات القتالية يزيد من مخاطر نشوب صراع.

وأضاف شويجو أن بعض الطائرات العسكرية التابعة لروسيا البيضاء أصبحت الآن قادرة على حمل رؤوس حربية نووية وأنه جرى نقل أنظمة صواريخ إسكندر إلى روسيا البيضاء، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة يمكن استخدامها لحمل صواريخ تقليدية أو نووية.

حشودات على حدود فنلندا

نفذّ الجيش الروسي تهديده معلناً بإعادة تموضعه بالقرب من حدود فنلندا، العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

فبعدما أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، على أن موسكو ستعزز قدراتها العسكرية في مناطق غرب وشمال غرب البلاد ردا على انضمام فنلندا المتوقع لحلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، أعلن الجيش الروسي في بيان عن ترتيباته الجديدة.

وأكد هذا الكلام أمين عام الحلف ينس ستولتنبرغ، الذي أوضح أن الجناح الشرقي للناتو بات متأهباً لصدّ التحركات الروسية.

وشدد على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جعلت من الحلف أقوى مراراً من ذي قبل.

كما رأى أن انضمام فنلندا للحلف أمر مهم، وسيعزز الأمن في المنطقة الشمالية.