وزير الدفاع الروسي شويجو يتفقد الأسطول الشمالي

أشارت وزارة الدفاع الروسية عبر تيليجرام اليوم السبت إن الوزير سيرجي شويجو تفقد الحاميات التابعة للأسطول الشمالي بمنطقة القطب الشمالي النائية.

وقالت الوزارة إن مجموعة من السفن الحربية الروسية انطلقت في البحر لأداء مهام في منطقة القطب الشمالي بالمحيط المتجمد الشمالي.

وأضافت الوزارة أن شويجو تفقد البنية التحتية العسكرية وكذلك “الجاهزية للتحرك لحماية منشآت حيوية والدفاع عنها”.

وذكرت أن مجموعة السفن الحربية تشمل المدمرة فايس-أدميرال كولاكوف وسفينة الإنزال ألكسندر أوتراكوفسكي وقاطرة الإنقاذ ألتاي.

ولم يتضح موعد زيارة شويجو للأسطول. وأعلن الأسطول أنه بدأ تدريبات عسكرية أمس الجمعة بهدف صياغة خطوات لحماية سيادة روسيا في المياه في طريق بحر الشمال.

وقالت وزارة الدفاع إن التدريبات القتالية شملت إجراء مقاتلات ميج-31 لعمليات دفاع جوي واستطلاع جوي وتوفير غطاء للقوات والقوات العاملة في منطقة القطب الشمالي.