وزير الدفاع الروسي: "لا خيار" أمامنا سوى الانتصار في أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرجي شويغو قوله (الأربعاء 13-9-2023) إن موسكو “لا خيار أمامها” سوى الانتصار في أوكرانيا.

وأضافت الوكالة نقلا عن الوزير أن القوات الروسية في أوكرانيا تواصل “الأعمال الدفاعية”.

ميدانياً، قالت أوكرانيا إنها قصفت أهدافا تابعة للبحرية الروسية وبنية تحتية لميناء في وقت مبكر من اليوم الأربعاء في مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم فيما يبدو أنه أكبر هجوم في الحرب على مقر الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأكدت موسكو الهجوم على القرم التي ضمتها من أوكرانيا في 2014. ويسلط الهجوم الضوء على تنامي قدرات كييف الصاروخية فيما تواصل روسيا قصف أوكرانيا من على بعد بصواريخ طويلة المدى وطائرات مسيرة.

وقال أندري يوسف المسؤول بالمخابرات العسكرية الأوكرانية لرويترز “نؤكد قصف سفينة إنزال كبيرة وغواصة. ولا تعليق على الوسائل (المستخدمة) في الهجوم”.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا هاجمت حوض بناء سفن في البحر الأسود بعشرة صواريخ كروز وثلاثة قوارب سريعة مسيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم مما ألحق الضرر بسفينتين كانتا تخضعان للإصلاح.

وأضافت أن موسكو أسقطت سبعة صواريخ وأن سفينة دورية دمرت القوارب المهاجمة.