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وزير الدفاع الروسي: هجوم أوكرانيا المضاد "فاشل"

منذ 3 دقائق
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (رويترز)

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو (رويترز)

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قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، الثلاثاء، إن الهجوم المضاد الذي أطلقته أوكرانيا فاشل تماما.

ونقلت وزارة الدفاع عن شويجو قوله “القوات المسلحة الأوكرانية لم تحقق أهدافها على أي جبهة”.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت، الاثنين، إن قواتها استعادت مزيدا من الأراضي على الجبهة الشرقية وتتقدم جنوبا في هجومها المضاد على القوات الروسية، فيما زار الرئيس فولوديمير زيلينسكي منطقتين على خط المواجهة.

وذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع أن القوات الأوكرانية استعادت الأسبوع الماضي نحو ثلاثة كيلومترات مربعة من الأراضي حول مدينة باخموت الشرقية التي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو أيار بعد أشهر من القتال الشرس.

كما تحدثت ماليار عن “نجاح” لم تحدده في اتجاه قريتي نوفودانيليفكا ونوفوبروكوبيفكا في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وكتبت على تطبيق تيليجرام أن أوكرانيا استعادت حتى الآن حوالي 47 كيلومترا مربعا من الأراضي حول باخموت منذ بدء هجومها المضاد في أوائل يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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