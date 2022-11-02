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وزير الدفاع الروسي يتهم الناتو بمحاولة تدمير اقتصاد روسيا

منذ ساعتين
وزير الدفاع الروسي

وزير الدفاع الروسي

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اتهم وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو كييف بالسعي لنشر أسلحة نووية لدول الناتو على أراضيها، مشيراً إلى أن الحلف يعمل على إنشاء نظام دفاعي واسع النطاق على حدود روسيا.

وأكد أيضاً في تصريحات الأربعاء، أن الناتو يزود أوكرانيا بمعلومات استخبارية وانخرط في الحرب ويشن حرب معلومات ضد موسكو، كما اتهم وزير الدفاع الروسي الناتو بمحاولة تدمير اقتصاد روسيا وجعله هدفاً رئيسياً له.

وقال في سياق متصل، إن موسكو على علم بتفاصيل محاولات أوكرانيا لصنع قنبلة قذرة.

وكان مسؤولون بارزون روس، منهم الرئيس فلاديمير بوتين نفسه، اتهموا أوكرانيا بتصنيع مثل هذه العبوات الناسفة التي تنشر مخلفات مشعة، كما أضاف الروس أن الأوكرانيين يخططون لتبدو القنبلة المزعومة وكأنها من فعل روسيا.

وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في خطاب إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي إن منشأة بحثية نووية أوكرانية وشركة تعدين “تلقتا أوامر مباشرة من نظام “الرئيس الأوكراني فولوديمير” زيلينسكي لتطوير مثل هذه القنبلة القذرة”.

من جهتها، نفت السلطات الأوكرانية ذلك بوصفه محاولة لتشتيت الانتباه عن خطط موسكو نفسها لتفجير قنبلة قذرة كوسيلة لتبرير مزيد من تصعيد الأعمال العدائية.

يشار إلى أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، تصاعدت المخاوف الدولية من أن يجنح الصراع نحو مطبات لا تحمد عقباها، لاسيما وسط إطلاق الكرملين تهديدات متتالية باستعمال النووي عند الشعور بأي تهديد.

    المصدر :
  • وكالات

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