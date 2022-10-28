وزير الدفاع الروسي يعلن اكتمال التعبئة الجزئية

أفاد وزير الدفاع الروسي “سيرغي شويغو” بأنّ “التعبئة الجزئية” التي أعلنت عنها روسيا في أيلول اكتملت.

وفي حديثه خلال اجتماع مع الرئيس “فلاديمير بوتين” أذيع على التلفزيون الرسمي، قال شويغو لبوتين “اكتملت المهمة التي حددتها (بتعبئة) 300 ألف فرد. لا توجد خطط لتدابير إضافية”.

وقال شويجو إن من بين 300 ألف جندي شملتهم التعبئة، لا يزال 218 ألفًا في التدريبات، بينما نُشر 82 ألف مجند في منطقة الصراع، من بينهم 41 ألف مجند وزّعوا على وحداتهم.

وأضاف أن عملية التجنيد في حملة أوكرانيا في المستقبل ستعتمد على المتطوعين والجنود المحترفين، بدلًا من حشد المزيد من الملايين المدرجين على قوة الاحتياط.

وكان بوتين قد أعلن “تعبئة جزئية” تشمل 300 ألف من جنود الاحتياط يوم 21 أيلول، بعد سلسلة من الهزائم العسكرية التي مُنيت بها القوات الروسية وجعلتها تنسحب من منطقة خاركيف في شرق أوكرانيا ووضعتها تحت ضغوط متزايدة في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا.

وتسبّبت التعبئة في نزوح رجال في سن التجنيد من روسيا، إذ توجه عشرات الآلاف إلى دول من بينها جورجيا وأرمينيا وقازاخستان، وهي دول تسمح للروس بالدخول من دون تأشيرات.

كما اعتُقل نحو ألفي شخص في مظاهرات مناهضة للتعبئة في أنحاء روسيا.

واعترف بوتين بوجود مشكلات في التعبئة، قائلًا إن تلك المشكلات كانت “حتمية”، واضاف أن من الضروري إجراء “تصحيحات” في تطوير القوات المسلحة الروسية.