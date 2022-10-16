وزير الدفاع السعودي: قرار أوبك+ اتخذ بالإجماع ولدوافع اقتصادية "بحتة"

قال وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه (الأحد 16-10-2022) إنه يستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا.

وأضاف أنه على الرغم من أن قرار أوبك الذي اتخذ بالإجماع هذا الشهر كان لدوافع اقتصادية بحتة فإن البعض اتهم المملكة بوقوفها إلى جانب روسيا.

واتخذت منظمة أوبك+ خلال اجتماعها الأخير قرارا بخفض إنتاج النفط بواقع مليوني برميل يوميا.

ووصف الوزير اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا بالاتهامات الزائفة.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددها 13 بالإضافة إلى منتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا، في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن أسواق الوقود ما زالت تتسم بشح المعروض، إذ أن المخزونات في الاقتصادات الرئيسية عند مستويات أقل مما كانت عليه عندما خفضت أوبك الإنتاج في الماضي.

وتعطي توقعات انخفاض الطلب سياقا إضافيا لتحرك أوبك وحلفائها الأسبوع الماضي، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لإجراء أكبر خفض في الإنتاج منذ عام 2020 لدعم السوق. وانتقدت الولايات المتحدة القرار.

وقالت أوبك في التقرير “دخل الاقتصاد العالمي في فترة من عدم اليقين المتزايد والتحديات المتزايدة، وسط استمرار ارتفاع مستويات التضخم، وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية، ومستويات الديون السيادية المرتفعة في العديد من المناطق، فضلا عن مشكلات الإمدادات المستمرة”.