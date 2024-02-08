وزير الدفاع السعودي يؤكد التزام المملكة بدعم اليمن بغية التوصل لحل سياسي

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الأربعاء 7-2-2024) التزام المملكة بدعم اليمن وتعزيز الحوار بين الأطراف للتوصل إلى حل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.

جاءت تصريحات الوزير السعودي التي أوردها على موقع (إكس) خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وجاء في منشور الأمير خالد على منصة “إكس”:

“استعرضت مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ المستجدات باليمن ودعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل لخارطة طريق تدعم مسار السلام.

أكدت وقوف المملكة مع اليمن الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للحوار والتوصل لحل سياسي بإشراف الأمم المتحدة يحقق نهضة وتنمية مستدامة.”

يذكر أن جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، استهدفت السفن في البحر الأحمر، لما تشير إلى أنه نوع من الدعم لحماس في الحرب التي تشنها مع إسرائيل في قطاع غزة، ما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة.