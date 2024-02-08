الخميس 27 رجب 1445 ﻫ - 8 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الدفاع السعودي يؤكد التزام المملكة بدعم اليمن بغية التوصل لحل سياسي

منذ 13 دقيقة
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان (الأربعاء 7-2-2024) التزام المملكة بدعم اليمن وتعزيز الحوار بين الأطراف للتوصل إلى حل سياسي تحت إشراف الأمم المتحدة.

جاءت تصريحات الوزير السعودي التي أوردها على موقع (إكس) خلال اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغ.

وجاء في منشور الأمير خالد على منصة “إكس”:

“استعرضت مع المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينغ المستجدات باليمن ودعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل لخارطة طريق تدعم مسار السلام.

أكدت وقوف المملكة مع اليمن الشقيق، وحرصها على تشجيع الأطراف اليمنية للحوار والتوصل لحل سياسي بإشراف الأمم المتحدة يحقق نهضة وتنمية مستدامة.”

يذكر أن جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، استهدفت السفن في البحر الأحمر، لما تشير إلى أنه نوع من الدعم لحماس في الحرب التي تشنها مع إسرائيل في قطاع غزة، ما أدى إلى تصعيد التوترات في المنطقة.

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية
تدهور حاد بالعلاقات.. كوريا الشمالية تلغي جميع اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع كوريا الجنوبية
الروبل الروسية
هيئة الإحصاء الاتحادية: الاقتصاد الروسي نما 3.6 بالمئة في 2023
الرئيس إلهام علييف
أذربيجان.. إلهام علييف يتقدم السباق الانتخابي بنسبة 92.1 ‭%‬

الأكثر قراءة

جبران باسيل
تأجيل زيارة باسيل إلى دار الفتوى في طرابلس.. إليكم السبب!
عناصر تابعين لحزب الله
دعم اقتصادي عالمي لتعزيز الاقتصاد بلبنان إن وافق حزب الله.. "أكسيوس" يكشف التفاصيل!
مؤسسة كهرباء لبنان
مراعاة للظروف المعيشية الصعبة للبنانيين.. بيان هام من "كهرباء لبنان"