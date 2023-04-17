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وزير الدفاع الصيني: نرغب في العمل مع الجيش الروسي لتكون لهما اتصالات وثيقة

منذ دقيقة واحدة
الجيش الصيني

الجيش الصيني

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نقلت وسائل إعلام صينية رسمية يوم الاثنين عن وزير الدفاع الصيني لي شانغ فو قوله إن البلاد مستعدة للعمل مع روسيا لتكون لدى جيشي البلدين اتصالات إستراتيجية وثيقة.

وذكر تلفزيون الصين أن لي، الذي التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم الأحد، قال أيضا إن الصين ترغب في تعزيز التنسيق والتعاون متعددي الأطراف مع روسيا.

ونقل التقرير عن لي قوله إن “الصين مستعدة للعمل مع روسيا لتقديم إسهامات جديدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار عالميا وإقليميا”.

وأعلنت روسيا والصين عن شراكة “بلا حدود” واتجهتا إلى توطيد علاقاتهما الاقتصادية والسياسية والعسكرية منذ أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها إلى أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقال مسؤول كبير في كييف أول أمس الجمعة إن القوات الأوكرانية تعثر على عدد متزايد من المكونات القادمة من الصين في الأسلحة الروسية المستخدمة في أوكرانيا. وكررت الصين نفيها إرسال معدات عسكرية إلى روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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