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وزير الدفاع الفرنسي: سنبيع مدافع هاوتزر من طراز قيصر لأرمينيا

منذ 24 دقيقة
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو

وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو

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قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الثلاثاء إن فرنسا وقعت عقدا لبيع مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز قيصر لأرمينيا، في الوقت الذي تعمق فيه يريفان علاقاتها العسكرية مع الغرب وتبتعد عن حليفتها التقليدية روسيا.

وكتب ليكورنو على إكس أنه تم توقيع العقد خلال لقاء مع نظيره الأرمني سورين بابيكيان. دون ذكر عدد المنظومات التي ستحصل عليها أرمينيا.

وأرمينيا متحالفة رسميا مع روسيا، لكنها تحولت في السنوات القليلة الماضية دبلوماسيا وعسكريا نحو الدول الغربية، متهمة موسكو بالفشل في حمايتها من منافستها طويلة الأمد أذربيجان. ورفضت روسيا الانتقادات وحذرت أرمينيا من التحالف مع الغرب.

واستعادت أذربيجان في سبتمبر أيلول 2023 إقليم ناجورنو قرة باغ الانفصالي، مما حقق نصرا حاسما في صراع استمر أكثر من ثلاثة عقود، وأدى إلى نزوح جماعي للسكان الأرمن من الإقليم.

    المصدر :
  • رويترز

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