وزير الدفاع الفرنسي: نرغب للتوصل إلى حل سلمي للصراع بأوكرانيا

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، الأحد، إنه أجرى محادثات مع نظيره الروسي سيرجي شويجو، وأكد خلالها رغبة فرنسا في التوصل إلى حل سلمي للصراع في أوكرانيا.

وأضاف ليكورنو في بيان أن وزير الدفاع الروسي عبر له عن مخاوف روسيا من احتمال إقدام أوكرانيا على استخدام “قنبلة قذرة” في الصراع.

وقال ليكورنو إن فرنسا رفضت الانجرار إلى أي من أشكال تصعيد الصراع، وخصوصا فيما يتعلق بالخيارات النووية، مضيفا أنه يعتزم إجراء محادثات قريبا مع نظيره وزير الدفاع الأوكراني.

وكان ليكورنو قد أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده ستدرب “ما يصل إلى ألفي جندي أوكراني” على أراضيها.

وأوضح في مقابلة مع صحيفة “لو باريزيان”، أن هؤلاء الجنود “سيلحقُون بوحداتنا لعدة أسابيع”، بحسب وكالة “فرانس برس”.

كذلك أكد أن التدريب سيغطي ثلاثة مستويات “تدريب المقاتلين العام” و”ثم احتياجات محددة طلبها الأوكرانيون مثل اللوجستيات” و”مستوى ثالث من التدريب على المعدات التي قدمناها” لأوكرانيا.

وأضاف ليكورنو “نقوم بذلك من خلال احترام قواعد القانون، دون أن نكون طرفا في النزاع لأننا لسنا في حالة حرب. نحن نساعد دولة في حالة حرب” بعد غزوها من روسيا.

يذكر أنه منذ بداية النزاع، دربت دول أخرى غير فرنسا عسكريين أوكرانيين على أراضيها، ومن أبرزها المملكة المتحدة.