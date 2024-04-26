وزير الدفاع الفرنسي يكشف عن خطة لإنشاء قوة تدخل أوروبية بحلول 2025

كشف وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، اليوم الجمعة 26 نيسان/أبريل الجاري، عن خطة لإنشاء “قوة تدخل” أوروبية تكون جاهزة بحلول عام 2025.

وأشار خلال استضافته في برنامج على قناة France 2 إلى “وجود كثير من الأزمات التي لا تناسب حلف شمال الأطلسي (الناتو) فتقود فرنسا وحدها العمليات لحلها”.

واستشهد ليكورنو بإجلاء المواطنين الفرنسيين من البلدان التي تعاني من الأزمات.

وذكر الوزير الفرنسي أن هدف قوة التدخل الأوروبية هو “تأمين سلامة جميع مواطني أوروبا بصورة سريعة”.

وأكد على ضرورة أن تكون أوروبا ذات سيادة ومستقلة عن الولايات المتحدة في مجال الدفاع.

وأفصح عن بدء المناقشات مع الشركاء الأوروبيين لتنفيذ هذا المشروع بحلول العام 2025.