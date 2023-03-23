وزير الدفاع الفنلندي: لا أرغب بالتبرع بـ"مقاتلات هورنت" لأوكرانيا

قال وزير الدفاع الفنلندي أنتي كاكونين (الخميس 23-3-2023) إنه لا يرغب في التبرع بطائرات هورنت المقاتلة لأوكرانيا رغم طلب كييف تزويدها بمثل هذه الطائرات لمساعدتها على القتال ضد روسيا.

وأوضح كاكونين في مؤتمر صحفي بهلسنكي “وجهة نظري كوزير لدفاع فنلندا هي أننا بحاجة إلى هذه المقاتلات لتأمين بلادنا”.

وتعمل فنلندا على استبدال أسطولها المتقادم من طائرات هورنت بمقاتلات إف-35 التي طلبتها في 2021، لكن تسليم أولى الطائرات الجديدة لن يتم قبل سنتين أو ثلاثة.

وذكر كاكونين في المؤتمر الصحفي أن فنلندا ستقدم معدات عسكرية إضافية لأوكرانيا تشمل ثلاث دبابات أخرى من طراز ليوبارد 2 لتضاف إلى تبرع مماثل تم تقديمه في وقت سابق.

وتمت إثارة إمكانية أن تتبرع فنلندا بطائرات مقاتلة لأوكرانيا لمساعدتها على صد الغزو الروسي خلال زيارة رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين مؤخرا إلى كييف حيث التقت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان ينبغي التبرع بالطائرات المقاتلة لأوكرانيا، قالت مارين إنه يتعين على فنلندا إجراء نقاش حول ما إذا كانت الطائرات هورنت مناسبة لهذا الغرض لكنها لم تقدم أي وعود.

وقال كاكونين إن أوكرانيا سبق أن تواصلت مع فنلندا لمناقشة إمكانية تبرعها ببعض من هذه الطائرات.