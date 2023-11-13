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وزير الدفاع الكوري الجنوبي: سنوسّع التدريبات مع أميركا لردع كوريا الشمالية

منذ 16 دقيقة
عناصر من جيش كوريا الجنوبية

عناصر من جيش كوريا الجنوبية

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أشار وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك، بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي لويد أوستن في سيول اليوم الإثنين، إلى أنّ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة ستوسعان التدريبات المشتركة، وستعززان التعاون مع اليابان، لردع كوريا الشمالية ومعاقبتها بشكل أفضل على أي هجوم.

أدلى وون سيك بهذه التصريحات بعدما وقع مع أوستن على نسخة محدثة من استراتيجية الردع.

إذ كشفت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أنّ سيول وواشنطن عدلتا اتفاقًا أمنيًا ثنائيًا يهدف إلى ردع التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية خلال محادثات اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة إنّ وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون سيك ونظيره الأميركي لويد أوستن وقعا على الاتفاقية المحدثة خلال المحادثات الأمنية التي عقدت في سيول.

وأضافت أن المراجعة تعتبر ضرورية لأن الاستراتيجية الحالية لم تعالج بشكل كاف التقدم السريع في التهديدات الصاروخية والنووية لكوريا الشمالية.

    المصدر :
  • رويترز

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