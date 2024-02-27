وزير الدفاع الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أرسلت 6700 حاوية تحمل ذخائر إلى روسيا

وجه وزير الدفاع الكوري الجنوبي، اتهاما لكوريا الشمالية وقال إنها أرسلت 6700 حاوية تحمل ذخائر إلى روسيا.

فقد نقلت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي قوله إن الجارة الشمالية أرسلت نحو 6700 حاوية تحمل ملايين الذخائر إلى روسيا منذ يوليو/ تموز لدعمها في حرب أوكرانيا، في علامة على استمرار عمليات نقل الأسلحة.

وقال الوزير شين وون-سيك في إفادة لوسائل الإعلام المحلية أمس الاثنين إن الحاويات ربما كانت تحمل أكثر من ثلاثة ملايين قذيفة مدفعية من عيار 152 مليمترا أو 500 ألف طلقة من عيار 122 مليمترا.

وأفادت وكالة يونهاب للأنباء نقلا عن الوزير قوله “من الممكن أن يكون مزيجا من الاثنين، وتستطيع أن تقول إنه تم إرسال عدة ملايين على الأقل من القذائف”.

وأضاف أن المئات من مصانع الذخيرة في كوريا الشمالية تعمل بنحو 30 بالمئة من طاقتها بسبب نقص المواد الخام والكهرباء، لكن تلك التي تنتج قذائف مدفعية لروسيا تعمل “على قدم وساق”، لكنه لم يدل بتفاصيل عن مصدر المعلومات.

واتهمت سول وواشنطن بيونغيانغ وموسكو بتجارة الأسلحة وأدانتا كوريا الشمالية بسبب تزويدها روسيا بأسلحة لاستخدامها ضد أوكرانيا. ونفى البلدان هذه الاتهامات رغم تعهدهما بتعزيز التعاون العسكري بينهما.