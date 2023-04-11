وزير الدفاع: لن نهدأ حتى نعرف مصدر تسريب الوثائق السرية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (الثلاثاء 11-4-2023) إن الولايات المتحدة ستواصل التحقيق في التسريب المزعوم في الآونة الأخير لوثائق سرية حتى تعرف مصدره.

وأضاف أوستن في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية بعد سلسلة لقاءات مع وزير الخارجية “سنواصل التحقيق ونقلب كل حجر حتى نعرف مصدر هذا ومداه”.

وكان التسريب مقلقا بما يكفي داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لدرجة أنها أحالت الأمر إلى وزارة العدل التي فتحت تحقيقا جنائيا حول تسريب الوثائق.

وقال اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين، شريطة عدم الكشف عن هويتهما في التقرير بسبب حساسية الأمر، إن البنتاجون يراجع الإجراءات التي تحكم النطاق الذي يجري فيه تداول بعض الأسرار الأمريكية الأكثر حساسية.

وذكر أحد المسؤولين أن بعض الوثائق كانت متاحة على الأرجح لآلاف الأشخاص الحاصلين على تصاريح أمنية من الولايات المتحدة وإحدى الحكومات الحليفة رغم أنها شديدة الحساسية، لأن المعلومات أثرت بشكل مباشر على هذين البلدين.

وقالت البنتاغون في وقت سابق في بيان له إن عملية مشتركة تجريها عدة وكالات تعمل على تقييم تأثير الوثائق المصورة على الأمن القومي الأمريكي وكذلك على أمن الحلفاء المقربين من الولايات المتحدة، وهو إجراء متبع يعرف باسم “تقييم الضرر” الناجم عن تسريب معلومات سرية.