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وزير الدولة الاماراتي: المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع واسرائيل

منذ ساعتين
آخر تحديث: 11 - ديسمبر - 2022 1:58 مساءً
العلم الاماراتي

العلم الاماراتي

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قال وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني الزيودي الأحد، إن حكومتي الإمارات وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وتم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين في مايو أيار، وذكر الزيودي أن الاتفاقية “ستلغي أو تخفض الرسوم على 96 بالمئة من المنتجات ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية”.

وأشار إلى أن التجارة غير النفطية بين الإمارات وإسرائيل زادت 114 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مسجلة ملياري دولار.

وقال إن الاتفاقية ستحفز “هذا الازدهار التجاري إذ ستخلق المزيد من فرص التعاون بقطاعات رئيسية كالطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي”.

    المصدر :
  • رويترز

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