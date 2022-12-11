الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الزراعة الأوكراني: لا نية لتعليق صادرات الحبوب من أوديسا

منذ ساعتين
وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي

وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي

A A A
طباعة المقال

قال وزير الزراعة الأوكراني ميكولا سولسكي (الأحد 11-12-2022) إن المتعاملين لا يعتزمون تعليق شحنات الحبوب من موانئ أوديسا على البحر الأسود في أعقاب أحدث الهجمات الروسية على نظام الطاقة في المنطقة.

وصرح سولسكي لرويترز عبر الهاتف “هناك مشكلات لكن لم يبلغ متعاملون عن أي تعليق للشحنات. الموانئ تستخدم مصادر طاقة بديلة”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب بالفيديو في ساعة متأخرة من مساء السبت إن أكثر من 1.5 مليون شخص في منطقة أوديسا جنوب البلاد انقطعت عنهم الكهرباء بعد ضربات روسية بطائرات مسيرة على نظام توليد الطاقة.

ومنذ أكتوبر تشرين الأول، تستهدف موسكو البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بسلسلة من الضربات بصواريخ وطائرات مسيرة.

وقالت السلطات المحلية في أوديسا إن الكهرباء ستعود لسكان المدينة “في الأيام المقبلة”، في حين أن الإصلاح الكامل للشبكات قد يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر.

وتعد أوكرانيا من بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للذرة والقمح في العالم، لكن صادراتها تراجعت بشكل كبير بسبب الغزو الروسي.

وبعد حصار استمر قرابة ستة أشهر بسبب الغزو، عادت ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود في منطقة أوديسا للعمل في نهاية يوليو تموز بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة أن صادرات الحبوب الأوكرانية في الأيام الثمانية الأولى من ديسمبر كانون الأول تراجعت بنسبة 47.6 بالمئة مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.09 مليون طن.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وصول أكثر من 500 مهاجر إلى إيطاليا
بعد معاناة لأيام في البحر.. وصول أكثر من 500 مهاجر إلى إيطاليا
جيمس كليفرلي
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير خارجية بريطانيا: لا مؤشرات حتى اللحظة تمنحنا ثقة بنوايا بوتين
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان
وزير الطاقة السعودي: التطورات أثبتت أن أوبك+ اتخذت القرار الصحيح

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

زينة ترحيني
وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
القاضية غادة عون
القاضية عون لستيفاني صليبا: ناطرتك!
فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
كأس العالم قطر ٢٢
أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!