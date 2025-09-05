الجمعة 13 ربيع الأول 1447 ﻫ - 5 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

وزير الزراعة: الحكومة اتخذت القرار بحصر السلاح وهو قرار نهائي

منذ 49 دقيقة
وزير الزراعة نزار هاني

وزير الزراعة نزار هاني

A A A
طباعة المقال

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن “الحكومة اتخذت القرار بحصر السلاح وهو قرار نهائي تم البتّ فيه، أما مسألة الجدول الزمني فهي من اختصاص الجيش وسيُناقش هذا الموضوع اليوم”.

وأوضح هاني، في حديث إلى “صوت كل لبنان”، أن التخوّف من الإرتدادات ليس محصورًا بطرف دون آخر، بل يشمل جميع القوى السياسية، خصوصًا في ظل استمرار التوسيع الإسرائيلي للاعتداءات، مؤكّدًا أن لبنان لا يسلم بشكل تلقائي، وهناك توازن يُراد تحقيقه بين الخطة الأمنية والعمل الدبلوماسي.

وردًّا على سؤال حول هيمنة حزب الله على القرار السياسي، أوضح هاني أن الحزب لا يزال يحتفظ بسلاحه، ولم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأن تسليمه، لكن من جهة أخرى إسرائيل لا تتعاون.

وعلّق هاني على الزيارات الأخيرة لقائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي والمبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس، متمنّيًا ألا تكون موجهة فقط للبنان بل أيضًا إلى إسرائيل، للضغط عليها والتأكيد على ضرورة وقف انتهاكاتها.

وعن الواقع الزراعي، رأى هاني أن الزراعة مرتبطة بشكل مباشر بالوضع الأمني والسياسي رغم الجهود التقنية التي تبذلها الوزارة، إلا أن لبنان لا يزال محاصرًا زراعيًا.

    المزيد من أخبار العالم

    أشخاص يقفون أمام شاشة كبيرة تعرض متوسط أسهم مؤشر نيكي الياباني أمام إحدى شركات السمسرة في طوكيو. رويترز
    المؤشر نيكي الياباني يغلق عند أعلى مستوى
    دبابة إسرائيلية تتحرك على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع غزة، 28 أغسطس 2025. رويترز
    غزة تحت القصف
    قصف إسرائيلي مكثف على غزة.. والاتصالات مستمرة لاستئناف المفاوضات
    الحرائق - تعبيرية
    المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: حرائق الغابات تؤجج تلوث الهواء

    الأكثر قراءة

    الغارات على انصارية استهدفت مجمع لتصليح وصيانة الجرافات
    فيديو.. ليل جنوب لبنان تحت النار!
    العلم اللبناني
    "نيويورك تايمز": لبنان مهدّد بحملة إسرائيلية جديدة إذا تأخر نزع سلاح حزب الله
    مقاعد الطلاب في المدارس
    الطويل لـ"صوت بيروت": هذا ما يحصل في المدارس الخاصة!