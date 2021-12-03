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وزير الصحة الألماني يكشف عن "الوضع الصعب" خلال مواجهة كورونا

3 - ديسمبر - 2021
ارتفاع إصابات كورونا في ألمانيا

كورونا في ألمانيا

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قال وزير الصحة الألماني ينس شبان، الجمعة، إن أكثر من واحد بالمئة من سكان البلاد مصاب حاليا بفيروس كورونا، ودعا المواطنين لتلقي جرعات اللقاح إذا لم يكونوا قد طعموا بعد.

الإحصاءات التي نشرتها الوكالة الفيدرالية لمكافحة الأمراض أفادت بأن البلاد سجلت 74352 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد -19 يوميا و390 حالة وفاة إضافية.

وفقا لحسابات معهد روبرت كوخ، فإن نحو 925800 شخص في ألمانيا يعدون بين المصابين بالفيروس.

وأشار شبان إلى أن عدد السكان الذين لم يتلقوا جرعات اللقاح وأصيبوا بالعدوى ويعانون من أعراض مرضية خطيرة أعلى بكثير المصابين والمصابين بأمراض خطيرة أعلى بكثير من أقرانهم الذين تلقوا اللقاح.

قال للصحفيين في برلين: “لو تم تطعيم جميع الألمان البالغين، لما كنا في هذا الوضع الصعب”.

تصريحات شبان جاءت بعد يوم من إعلان قادة فيدراليين ورؤساء الولايات عن قيود جديدة صارمة تستهدف من لم يتلقوا اللقاح بشكل كبير، وتمنعهم من دخول المتاجر والمطاعم وأماكن التجمعات الرياضية والثقافية غير الضرورية.

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