وزير الصحة الأميركي: لقاحا فايزر ومودرنا قد يحصلان على موافقة خلال أسابيع

اعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي أليكس عازار اليوم الأربعاء إن اللقاحين المحتملين لشركتي فايزر ومودرنا قد يكونان جاهزين للحصول على موافقة السلطات الأميركية المختصة تمهيدا لتوزيعهما في غضون أسابيع مما يفتح الطريق أمام حملة تطعيم واسعة النطاق تبدأ قبل نهاية هذا العام.

وقال مسؤولون إن الولايات والمناطق الأميركية مستعدة للبدء في توزيع اللقاح في غضون 24 ساعة من الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة. وتابع المسؤولون أن متطلبات التخزين المعقدة لن تكون عائقا يحول دون حصول جميع الأميركيين على اللقاح.

يشار إلى أن شركة “فايزر”، كانت قد أعلنت اليوم، ان لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع”بيونتيك” الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام “الطارئ”.

وتخطط “فايزر” و”بيونتيك” لتقديم لقاحهما لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ في غضون أيام، وذلك قبل مشاركته مع باقي الدول حول العالم.

وحسبما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” البريطانية فإن تحليل الفعالية النهائية للقاح بلغ 95 في المئة خلال 28 يوما من الجرعة الأولى، وهي نسبة أعلى من تلك التي تمّ الإعلان عنها الأسبوع الفائت والخاصة بالمرحلة الثالثة من التجارب السريرية الخاصة باللقاح.