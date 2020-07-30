وزير الصحة البريطاني: قلق من موجة ثانية من كورونا تضرب أوروبا

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أعرب وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الخميس، عن قلقه من حدوث موجة تفشٍ ثانية لفيروس كورونا المستجد في أوروبا، وإن الحكومة لن تتردد في التحرك لإعادة فرض إجراءات الحجر الصحي إذا اقتضت الضرورة لتبقى البلاد آمنة.

وأضاف هانكوك، في مقابلة مع سكاي نيوز: “أنا قلق من موجة ثانية. أعتقد أن بمقدورنا أن نرصد موجة ثانية تبدأ في أنحاء أوروبا وعلينا أن نفعل كل ما نستطيع لمنعها من الوصول إلينا والتعامل معها”.

وتابع قائلا: “لدينا مخاوف كبيرة بشأن الموجة الثانية التي تظهر في أنحاء أوروبا، ولا يقتصر الأمر على إسبانيا، لكن هناك دولا أخرى أيضا تتزايد فيها أعداد الإصابة. ونحن مصممون جدا على فعل كلما بوسعنا لنبقي هذه البلاد آمنة”.

وفرضت بريطانيا من جديد الأسبوع الماضي فترة حجر صحي لمدة 14 يوما على العائدين من إسبانيا، لكن دولا أوروبية أخرى تعد من الوجهات المفضلة للسائحين البريطانيين في العطلات الصيفية، مثل فرنسا، ما زالت معفاة من إجراءات الحجر الصحي حتى الآن.

ووقعت بريطانيا، الأربعاء، اتفاقية مع شركتي الأدوية “سانوفي” و”غلاكسو سميث كلاين”، لأجل الحصول على أكثر من 60 مليون جرعة من اللقاح المحتمل ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وبحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن هذه الاتفاقية هي الرابعة التي توقعها بريطانيا، لأجل الحصول على جرعات من اللقاح المرتقب ضد فيروس كورونا.