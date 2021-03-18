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وزير الصحة البريطاني يعلن تعليق التطعيم لمن دون الـ40 عاماً

18 - مارس - 2021
كورونا في بريطانيا

كورونا في بريطانيا

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أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك تعليق تطعيم من هم دون الـ40 عاما، حتى إتمام تطعيم من تفوق أعمارهم الـ50 عاما بالجرعة الثانية من اللقاح.

وأكد هانكوك في مؤتمر صحافي أن “البلاد لا تزال في طريقها لتحقيق هدفها المتمثل في تطعيم كافة البالغين بحلول شهر يوليو”، موضحا أن “هناك تركيزا على تطعيم الفئات الأكثر ضعفا قبل الانتقال إلى ما فوق الأربعين”.

وأضاف: “نحن في طريقنا لتقديم جرعة أولى للجميع في المجموعات ذات الأولوية بحلول 15 أبريل”، مشددا على أن “المملكة المتحدة ستفعل كل ما هو ضروري لضمان استمرار الإمدادات وسنبذل قصارى جهدنا للوصول إلى جميع الفئات الأكثر ضعفا”.

وبين هانكوك أن “الانتكاسة في تقديم اللقاحات لا تعني أن الإغلاق يجب أن يستمر لفترة أطول”، مشيدا بتطعيم 25 مليون شخص.

وأخطرت الحكومة البريطانية هيئة الخدمات الصحية NHS بأن المملكة المتحدة ستشهد نقصا حادا في كمية اللقاحات المتاحة اعتبارا من 29 مارس، بسبب نقص الإمدادات القادمة إلى البلاد، وذلك بحسب RT

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